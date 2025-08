Força Tática do 6º BPM apreende armas de drogas na Serra

Nessa quinta-feira (31), as equipes da Força Tática do 6º BPM realizaram a apreensão de armas de fogo e entorpecentes no bairro José de Anchieta II, na cidade de Serra.

Durante patrulhamento tático motorizado na Rua Ceará, os militares visualizaram dois indivíduos com duas mochilas pretas, sendo que um deles portava uma pistola. Ao perceberem a aproximação das viaturas os suspeitos fugiram pulando muros de residências, não sendo possível capturá-los, apesar do cerco montado na região.

Com o apoio do cão farejador Apollo, foi possível localizar os materiais dispensados pelos suspeitos durante a fuga. No total, foram apreendidas 02 metralhadoras caseiras calibre .380, 01 pistola Taurus calibre .380 com numeração raspada e carregador sobressalente, além de 30 munições do mesmo calibre. Também foram encontradas 60 buchas de maconha (113g), 180 unidades de haxixe (86g), 64 pinos de cocaína (180g), 13 porções de crack (1.228g) e 94 pedras de crack (34g).

O material foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra para as providências cabíveis.

