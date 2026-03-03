Força Tática do 6º BPM apreende arma de fogo e vasta quantidade de drogas na Serra

Neste domingo (01), militares do 6º BPM, por meio das equipes de Força Tática, realizaram uma importante apreensão no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.

Durante patrulhamento tático, dois indivíduos tentaram se evadir ao perceberem a aproximação das equipes, porém foram prontamente alcançados e detidos. No local, os militares constataram indícios de preparo e fracionamento de entorpecentes.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois carregadores sobressalentes, 54 munições calibre 9mm, três munições calibre .40 e uma munição calibre .380, além de aproximadamente 1,2kg de maconha em porção única e outras 37 buchas da mesma substância, porções e unidades de haxixe totalizando mais de 300g, uma porção de cocaína com cerca de 405g e 420 pinos da mesma substância, somando aproximadamente 575g.

Também foram apreendidos R$ 520,00 em espécie, três aparelhos celulares, uma sacola contendo pinos vazios utilizados para embalo de drogas, uma balança de precisão e um rádio comunicador.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional para as providências cabíveis.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo da PMES

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES