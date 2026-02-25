Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina

Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou na detenção de um indivíduo armado, no bairro Central Carapina, na Serra.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir, sendo alcançado e abordado.

Na busca pessoal, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração suprimida, munições de calibres 38 e 380, além de um aparelho celular e uma balaclava.

O detido e materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional para registro dos fatos.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES