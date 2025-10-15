Força Tática do 6º Batalhão apreende arma e drogas

Nessa quarta-feira (15), a Força Tática do 6º BPM realizou a apreensão de uma arma de fogo e entorpecentes na Serra.

Durante o patrulhamento no bairro Santa Luzia, os militares visualizaram o momento em que um indivíduo empreendeu fuga ao notar a aproximação das viaturas. Diante disso, os militares iniciaram buscas nas proximidades e localizaram uma pistola calibre 380. No mesmo local, foi encontrada uma sacola plástica contendo 60 buchas de maconha, totalizando 70 gramas, e 82 pinos de cocaína, totalizando 180 gramas. O suspeito não foi encontrado.

O material apreendido foi encaminhado na 3ª Delegacia Regional para as providências cabíveis.

