Força Tática do 6° BPM apreende drogas e arma de fogo em bairro da Serra

Nessa quinta (03), em duas diferentes ações das equipes especializadas do 6° BPM, na região do bairro Serra Dourada, foi possível deter três jovens suspeitos de envolvimento no tráfico de entorpecentes. Com eles, os militares apreenderam diversos materiais relacionados ao comércio ilícito de drogas e armas de fogo.

Em Serra Dourada II, uma equipe da Força Tática ao receber informação a respeito de um jovem, que recentemente havia deixado o sistema prisional e que já estaria a frente do comércio de entorpecentes da região, foi até o endereço alvo da denúncia a fim de verificar a notícia. No local, o suspeito citado na denúncia foi abordado e com ele foram encontrados materiais ilícitos, sendo uma pistola calibre 380 com 06 munições, 78 micropontos de haxixe e dinheiro.

Já em Serra Dourada III, outra viatura da Força Tática recebeu relatos de que indivíduos haviam invadido o espaço de uma igreja, para realizarem o comércio de entorpecentes. No momento que os militares chegaram, dois rapazes tentaram fugir, mas foram impedidos pela equipe. Em posse dos abordados foram encontrados 02 rádios comunicadores e algumas unidades de drogas. Foi solicitado o apoio do K9 do 6° BPM, onde o cão farejador sinalizou dois pontos que estavam escondidos outros materiais. No total, além dos rádios, foram localizadas 120 buchas de maconha, 68 pedras de crack, 67 pinos de cocaína e o valor de R$ 1.052,00.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

