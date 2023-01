Força Tática do 4º BPM recupera veículo roubado e apreende drogas após confronto em Vila Velha

Na noite de segunda-feira (02), a Força Tática do 4º Batalhão realizava patrulhamento no bairro Cocal, em Vila Velha, após receber informações da Seção da Inteligência, acerca de disparos de arma de fogo no bairro vizinho, Boa Vista.

A equipe foi informada de que os suspeitos do crime estariam em veículo Toyata Etios, de cor prata, e que possivelmente teria fugido para o bairro Cocal, o que motivou o cerco na região.

O carro foi encontrado e de pronto abordado, sendo constatado posteriormente que o mesmo era roubado e que havia sido clonado, para tentar enganar as forças de segurança.

Além do veículo roubado, no seu interior foram encontrado os seguintes materiais: R$ 50,00 em espécie; um carregador de 9mm alongado; 57 munições calibre 9mm; três aparelhos celulares; uma balança de precisão; três vidros de skank; uma porção de Skank; e duas porções de haxixe.

Um homem foi detido e encaminhado com o material apreendido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

