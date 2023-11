Força Tática do 4º BPM apreende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio com arma em Vila Velha

Na madrugada de ontem (29), a Força Tática do 4º BPM prendeu em flagrante um suspeito de tentativa de homicídio, estando este ainda com a suposta arma do crime.

A ação ocorreu durante o patrulhamento tático motorizado na Avenida Sérgio Cardoso, no bairro Novo México, quando a equipe se deparou com um indivíduo sangrando, que informou ter sido atingido por um disparo de arma de fogo. O que ocasionou um cerco, que culminou na prisão do autor dos disparos e apreensão de 01 Pistola Taurus G2C, 02 Carregadores e 19 munições 9mm.

Essa ação policial demonstra o comprometimento da unidade em combater o crime e proporcionar a segurança para a sociedade de Vila Velha

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES