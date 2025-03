Força Tática do 4º BPM apreende arma de fogo em Itapuã, Vila Velha

Na noite desta quarta-feira (26), durante patrulhamento tático motorizado, a Força Tática do 4º Batalhão apreendeu uma arma de fogo em Itapuã, Vila Velha.

A ação foi desencadeada após informações sobre indivíduos armados praticando roubos na região, que teriam se abrigado em uma residência. Com base na denúncia, as equipes foram ao local e, após averiguações, localizaram e detiveram uma mulher. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com numeração raspada, três carregadores do mesmo calibre e 11 munições.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional para as providências cabíveis.

