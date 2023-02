Força Tática do 4º Batalhão apreende drogas em Boa Vista, Vila Velha

Na última segunda-feira (30), durante patrulhamento na rua Vicente de Carvalho, bairro Boa Vista II, a equipe de Força Tática apreendeu uma quantidade de drogas.

Ao observar um pequeno grupo de pessoas suspeitas no local, que já é conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, os militares se aproximaram dos indivíduos e realizaram a abordagem, e nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, foram realizadas buscas pelas proximidades, sendo localizadas 188 pedras de crack, 16 buchas de maconha, 54 pinos de cocaína e R$ 302,00.

Não foi possível identificar o responsável pelos entorpecentes, por isso os suspeitos foram liberados no local. O material apreendido foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Fonte: PM ES