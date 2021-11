Força Tática do 2º Batalhão apreende arma de fogo em Boa Esperança

Na noite do último (13), em patrulhamento tático na cidade de Boa Esperança, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão obteve exito na prisão de um jovem de 19 anos, que portava uma arma de fogo em sua cintura.

Policiais durante o patrulhamento nas ruas de Boa Esperança, avistaram 2 pessoas saindo de uma residência, uma delas ao perceber a presença dos militares se evadiu do local para a garagem de uma residência ao lado.

Foi feita busca no local e o indivíduo foi flagrado com a arma de fogo na cintura e posteriormente jogou-a para a área de serviço da citada residência. Após ser feita abordagem e busca pessoal, o objeto dispensado foi encontrado. Se tratava de uma pistola com numeração raspada municiada em pronto emprego com 10 munições.

Com o outro abordado, nada de ilícito foi encontrado.

Os abordados foram conduzidos e entregues na delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

