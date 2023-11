Força tática do 1º BPM ministra instrução para os alunos do CPAAR do 7º BPM

O Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR) do 7º BPM, que teve início no último dia 20 com previsão para a conclusão em duas semanas, conta com instrutores advindos da Força Tática do 1º BPM e tem grande importância na qualificação da unidade.

Até o presente momento, os militares tiveram oportunidade de aprender sobre as disciplinas de Doutrina de Patrulhamento em áreas de Alto Risco, Conduta de Patrulha e Procedimentos da Patrulha em Áreas de Alto Risco, ministradas por aqueles militares da Força Tática do 1º BPM.

A partir de amanhã (01), se iniciará o estágio supervisionado dos alunos, que ocorrerá na área do 1º BPM, concluindo assim este curso que atualmente é de suma importância para a qualificação profissional dos militares estaduais, tendo em vista o grande número de áreas conflagradas na grande Vitória. Garantindo assim, a segurança dos policiais militares e o êxito nas incursões e patrulhamentos.

