Policial
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (06), em virtude de uma apreensão realizada pela equipe, nessa terça-feira (05), no bairro Conquista, em Vitória.
Em uma área de mata, após árduo trabalho de buscas, os policiais conseguiram localizar dois fuzis calibre 7,62, além de um carregador para munição 5,56. Os militares chegaram até o armamento após receberem informações. Na região foram registrados, recentemente, confrontos entre criminosos do Morro do Macaco e Bairro Conquista.
“Essas ações demonstram o controle da criminalidade. As prisões e apreensões mostram para as facções que a Polícia manterá o controle do Estado”, destacou o comandante-geral ao lembrar de outras atuações da Polícia, registradas também em municípios vizinhos, como em Cariacica, quando foram apreendidos mais de 25kg de cocaína.
“A apreensão das armas é uma importante ação que as tira das ruas e diminui a capacidade operacional dessas facções”, salientou ainda o coronel Caus ao falar da disposição, compromisso e determinação que a tropa tem perante a sociedade e a Instituição.
Fonte: POLÍCIA MILITAR ES
