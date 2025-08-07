Connect with us

Policial

Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis

Published

8 segundos ago

on

Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (06), em virtude de uma apreensão realizada pela equipe, nessa terça-feira (05), no bairro Conquista, em Vitória.

Em uma área de mata, após árduo trabalho de buscas, os policiais conseguiram localizar dois fuzis calibre 7,62, além de um carregador para munição 5,56. Os militares chegaram até o armamento após receberem informações. Na região foram registrados, recentemente, confrontos entre criminosos do Morro do Macaco e Bairro Conquista.

“Essas ações demonstram o controle da criminalidade. As prisões e apreensões mostram para as facções que a Polícia manterá o controle do Estado”, destacou o comandante-geral ao lembrar de outras atuações da Polícia, registradas também em municípios vizinhos, como em Cariacica, quando foram apreendidos mais de 25kg de cocaína.

“A apreensão das armas é uma importante ação que as tira das ruas e diminui a capacidade operacional dessas facções”, salientou ainda o coronel Caus ao falar da disposição, compromisso e determinação que a tropa tem perante a sociedade e a Instituição.

Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da PMES:
Tenente-coronel Sônia Ribeiro Pinheiro
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:
Tel. (27) 3636-8715
E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Policial8 segundos ago

Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis

Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
Esportes1 hora ago

Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo 

O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um...
Política3 horas ago

Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor

A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
Política3 horas ago

Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta

Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Política3 horas ago

Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício

Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Polícia Federal4 horas ago

PF apreende canetas para emagrecimento em Pernambuco

Recife/PE. Nesta quarta-feira (6/8), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão pelo crime de contrabando de canetas...
Polícia Federal4 horas ago

PF e RF prendem homem por tráfico de drogas em Pernambuco

Recife/PE. Nesta quarta-feira (6/8), a Polícia Federal e a Receita Federal prenderam um homem em flagrante por receber uma encomenda...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus5 horas ago

Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025

Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
São Mateus5 horas ago

Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
São Mateus13 horas ago

Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus

A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...

Regional

Regional6 horas ago

Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões

A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Regional1 dia ago

Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões

O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Regional1 dia ago

Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES

A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...

Estadual

Estadual5 horas ago

Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol

O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Estadual5 horas ago

Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília

Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
Estadual6 horas ago

‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada

Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...

Nacional

Nacional5 horas ago

VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas

O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Nacional9 horas ago

Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo

A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Nacional9 horas ago

Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’

Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...

Policial

Policial5 horas ago

DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial6 horas ago

PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial7 horas ago

Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas

Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas Ação faz parte da...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’

A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Entretenimento7 horas ago

Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’

Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Entretenimento9 horas ago

Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’

Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...

POLÍTICA

Política4 horas ago

Em sessão na Ales, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício

Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Política8 horas ago

Curso reforça estratégias para bom atendimento entre servidores

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), por meio da Escola do Legislativo, está promovendo, nesta semana, um curso voltado...
Política9 horas ago

Morador alerta para erosão do Rio Reis Magos, em Fundão

A erosão provocada na foz do Rio Reis Magos, em Fundão, foi outro tema abordado na Tribuna Popular desta quarta-feira...

Esportes

Esportes1 dia ago

Morre Diego Arantes, preparador físico do Fluminense, vítima de câncer

O Fluminense informou, em nota, sobre o falecimento do profissional nesta terça-feira (5/8). Ele foi vítima de um câncer Na...
Esportes2 dias ago

Arena Pantanal vira caldeirão: Cuiabá garante 3ª vitória seguida

O Cuiabá segue imparável em seus domínios. Na noite desta segunda-feira (04.08), o Dourado fez valer o mando de campo...
Esportes2 dias ago

Com dois de Neymar, Santos vence o Juventude e deixa o Z-4

O Santos finalmente encontrou o caminho da vitória e, com ela, a saída da temida zona de rebaixamento. Em uma...

Mais Lidas da Semana