Força Tática da PMES detém suspeito com grande quantidade de drogas em Marataízes

Na tarde desse sábado (09), durante patrulhamento tático motorizado, a Força Tática da 9ª Cia Ind., recebeu informações de que um suspeito estaria vendendo drogas e as armazenando no interior da residência na Barra do Itapemirim, em Marataízes.

Ao chegarem no local, os policiais militares flagraram o suspeito em frente uma residência e, na busca pessoal, localizaram em sua posse duas buchas de substância semelhante à maconha embaladas e prontas para o comércio, além de certa quantia de dinheiro em notas trocadas.

Ainda do portão de entrada da casa do abordado, a equipe observou que havia algumas buchas de maconha no chão da residência, com o flagrante e ao adentrarem no local, encontraram uma sacola contendo grande quantidade de drogas, todas embaladas e prontas para o comércio, a saber: quatro porções do tamanho aproximado de uma bola de “ping pong” com substância semelhante ao crack e mais quatro pedras pequenas da mesma substância; 1/2 tijolo; 12 buchas em tiras e 77 buchas menores de substância semelhante à maconha; 183 pinos de pó branco análogo à cocaína e R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), em notas trocadas; uma balança de precisão; material plástico para preparo e embalo da droga e 01 aparelho celular.

O detido e os materiais localizados foram encaminhados à autoridade de plantão da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

