Força Tática da PM realiza prisão de indivíduo com armas de fogo em Aracruz

Na noite desta quarta-feira (31), a equipe da Força Tática do 5º Batalhão realizou a prisão de um indivíduo com armas de fogo em Aracruz.

Durante operação saturação no bairro Portela, os policiais militares localizaram um dos autores da tentativa de homicídio ocorrida na noite da última terça (30) no bairro Segato, em Aracruz.

Com o detido foram encontradas uma pistola inox calibre 380; 15 munições calibre 380; uma pistola calibre 9 mm; 40 munições calibre 9mm; três carregadores com capacidade de 15 tiros cada; dois carregadores com capacidade de 30 tiros cada e R$ 589,00 em espécie.

O detido também se encontrava com mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no Art. 121 do Código Penal.

Todo material apreendido e o detido foi encaminhado para o DPJ de Aracruz.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES