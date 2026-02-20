Força Tática da 17ª Cia Independente apreende armas de fogo em Vila Velha

Nesta quarta-feira (18), militares da Força Tática realizaram a apreensão de diversas armas de fogo em ocorrências distintas no município de Vila Velha.

No período da manhã, durante incursão a pé por becos e vielas do bairro Primeiro de Maio, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região, os policiais realizaram buscas em pontos estratégicos e localizaram, escondida em um buraco feito em um muro, uma pistola calibre .380 municiada. Nenhum suspeito foi detido nessa ação.

Já no início da noite, as equipes receberam denúncias de que indivíduos estariam no bairro Pontal das Garças ostentando armas de fogo e efetuando disparos em via pública. De imediato, as guarnições prosseguiram ao local. Ao perceberem a aproximação policial, alguns suspeitos tentaram fugir, sendo observado que um deles adentrou uma área de mata e outro entrou em uma residência.

Após breve acompanhamento a pé, dois indivíduos foram abordados, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Considerando a extensão da área, foi solicitado apoio da equipe K9 da 17ª Companhia Independente. Com o emprego do cão de faro TAITO, especialista na detecção de drogas e armas de fogo, foram localizadas, enterradas às margens de uma vala na área de mata, duas pistolas calibre .380 municiadas e uma garrucha calibre .22, também municiada.

As armas apreendidas e os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional para as providências legais cabíveis.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES