Força Tática da 17ª Cia Ind prende suspeito de tráfico de entorpecentes e detém dupla envolvida em roubos no município de Vila Velha

No último fim de semana, policiais militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente prenderam um suspeito por envolvimento no tráfico de entorpecentes no Morro da Boa Vista portando arma de fogo, colete balístico e drogas. Também realizaram a prisão de dois suspeitos de praticarem roubo a pessoas no bairro Alecrim.

Na noite de domingo (21), militares da Força Tática durante patrulhamento pelo bairro Alecrim, foram informados via CIODES de que dois indivíduos a bordo de uma motocicleta estariam trafegando pelo bairro realizando diversos roubos a pessoas. Em certo momento, os militares avistaram uma motocicleta com dois indivíduos com características semelhantes que, ao perceberem a aproximação da viatura jogaram o veículo ao chão e empreenderam fuga a pé pelos becos próximos.

Os militares iniciaram um acompanhamento a pé sendo possível alcançar e abordar os suspeitos, sendo com eles encontrado 01 simulacro de pistola, 04 aparelhos de telefones celulares (que posteriormente, na delegacia, foi confirmado serem produtos de roubo), certa quantia em dinheiro e entorpecentes.

Na noite de sexta-feira (19), militares da Força Tática receberam informações do Serviço Reservado da 17ª Cia Ind dando conta de que um indivíduo, que possui liderança no tráfico de entorpecentes no Morro da Boa Vista e mandado de prisão em aberto, estaria homiziado em uma residência portando uma arma de fogo, colete balístico e entorpecentes.

Diante do fato, os militares iniciaram uma incursão a pé pela região e avistaram a residência quando, em dado momento, o suspeito percebeu a chegada dos militares e empreendeu fuga, utilizando-se de uma residência em que havia uma senhora acamada. O suspeito, ao perceber que se encontrava cercado pelos militares entregou-se sem esboçar reação. Com ele foi apreendida uma arma de fogo (pistola marca GLOCK cal 9mm, municiada com 16 munições) e um colete balístico. Durante buscas no local onde o suspeito foi visto inicialmente os militares encontraram maconha, balança de precisão e um carregador sobressalente para pistola municiado com 30 munições.

Todos os detidos foram conduzidos para a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha.

