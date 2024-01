Força Tática da 16ª Companhia Independente detém líder do tráfico em operação em Cariacica

Na última quarta-feira (24), os militares da Força Tática da 16ª Companhia Independente realizaram uma operação bem-sucedida que resultou na detenção de uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região de Porto de Cariacica, em Cariacica/ES. A ação também resultou na apreensão de um extenso material entorpecente.

A intervenção teve início quando os suspeitos tentaram fugir da abordagem da equipe de Força Tática. Após serem frustrados, foi constatado que três mandados de prisão estavam em aberto contra um dos abordados, todos relacionados ao crime de homicídio. Essa descoberta reforça a alta periculosidade do indivíduo, tornando a operação ainda mais crucial para a segurança pública.

Além da detenção da liderança criminosa, os policiais apreenderam um impressionante total de 881 pinos de cocaína, evidenciando a magnitude das atividades ilegais que estavam sendo conduzidas na região.

A ação da Força Tática representa um golpe significativo no combate ao tráfico de drogas na localidade, promovendo uma sensação de segurança entre os moradores. A apreensão do líder do tráfico e do considerável carregamento de entorpecentes contribui para desarticular as operações criminosas na área, demonstrando o compromisso das autoridades em garantir a paz e o bem-estar da comunidade.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES