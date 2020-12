Força Tática da 12ª Companhia Independente recupera motocicleta e apreende drogas

Nesta terça-feira (1º), a Força Tática da 12ª Companhia Independente recuperou uma motocicleta e apreendeu drogas, em Vitória e Serra.

Por volta das 21h, a equipe de Força Tática recebeu informações de uma motocicleta com restrição havia acabado de passar pela Avenida Norte Sul e de pronto iniciou as buscas. Os militares avistaram o veículo próximo a um shopping, sendo iniciado o acompanhamento. Foi possível abordar a motocicleta no cruzamento das avenidas Dante Michelini com Adalberto Simão Nader. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Foi confirmada a restrição veicular.

Já por volta das 23h, a equipe de Força Tática patrulhava pela avenida Fernando Ferrari, quando verificou dois suspeitos a bordo de uma motocicleta. Foi iniciado acompanhamento e dada ordem de abordagem, no entanto os eles fugiram sentido ao município de Serra. Foi solicitado apoio via rádio para realizar o cerco. A outra viatura de Força Tática realizou o cerco, momento que visualizou os suspeitos e iniciaram o acompanhamento já na área de Serra. Ao entrar no bairro Boa Vista, foi avistado um suspeito que se desvencilhou de uma sacola ao ver a equipe policial e fugiu. Foram feitas buscas na região e não foram encontrados os suspeitos, nem os da moto, nem o que dispensou a sacola. Na sacola e ao longo do caminho foram encontradas 130 pedras de crak, 44 pinos de cocaína, 38 buchas de maconha, dois palitos grandes de maconha e três buchas de haxixe.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]