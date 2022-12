FORÇA TÁTICA APREENDE DROGAS, MUNIÇÕES E GRANADA EM ARACRUZ

A equipe de Força Tática da região de Aracruz realizou, na tarde do último sábado (23), uma apreensão de entorpecentes, munições e uma granada de mão no bairro Itaputera, após receber informações do CCO de que um jovem estaria traficando drogas próximo à empresa CONTREX no bairro.

Ao realizar o patrulhamento, os militares não encontraram nenhum suspeito, mas encontraram atrás da empresa 100 papelotes de cocaína prontos para venda. Durante as buscas e diligências, foram apreendidos três estojos calibre .12 deflagrados, uma caixa com 27 munições de calibre .12 intactas, uma granada de mão anti-pessoal e 225 pinos de cocaína.

O Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para o DPJ (Departamento de Polícia Judiciária) de Aracruz.

