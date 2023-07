Força Tática apreende drogas em Vitória

Nesta quarta-feira (05), a Força Tática da 14ª Companhia Independente em escala ISEO na área do 1ºBPM, durante patrulhamento no Bairro Inhanguetá, logrou êxito em apreender um indivíduo em posse de 04 tabletes de maconha.

Já na tarde de ontem (04), a Força Tática do 1º BPM, com aplicação do K9 Alpha, apreendeu 111 (cento e onze) pinos de cocaína no bairro Caratoíra.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES