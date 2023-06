Força-Tarefa Susp cumpre mandados de prisão no interior do Ceará

Fortaleza/CE. A Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará (Força-Tarefa Susp), em ação coordenada com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), cumpriu, nesta quarta-feira (31/5), dois mandados de prisão preventiva e definitiva pelos crimes de roubo e violência doméstica. As ofensivas ocorreram nos municípios de Aracati e Crato, no Ceará.

O primeiro a ser preso foi um homem de 36 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão definitiva pelo crime de roubo. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. Já na cidade do Crato, um homem de 29 anos foi preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A ordem judicial foi expedida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Crato. Os presos foram colocados à disposição da Justiça.

Ofensivas

As ações policiais desencadeadas são produtos da cooperação de interagências, com foco na inteligência de segurança pública. Somente nesta semana, foram cumpridos oito mandados de prisão pela Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Ceará. Em maio deste ano, foram realizadas 26 prisões pela Força-Tarefa Susp do estado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo, organização criminosa, ameaça violência doméstica, estupro de vulnerável e prisões em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de prisão civil.

Força-Tarefa de Segurança Pública (Força-Tarefa Susp)

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Comunicação Social da Polícia Federal o Ceará

Fone: (85)9.9972-0194

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal