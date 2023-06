Força-Tarefa Susp cumpre mandados de prisão definitiva, preventiva e temporária no Ceará

Fortaleza/CE – A Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará cumpriu nesta quinta-feira (1/6), quatro mandados de prisão no Ceará, sendo um de prisão temporária, em Monsenhor Tabosa; um de prisão preventiva cumprido no Crato; outro de prisão definitiva em Fortaleza e outro de prisão preventiva em Caucaia.

A primeira prisão, que ocorreu no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, foi de um homem, 38 anos, natural de Itaituba/PA. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão definitiva pelo crime de roubo. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Itaituba, do Estado do Pará. Durante o cumprimento do mandado de prisão, o preso escondeu-se debaixo da pia de um restaurante, tendo sido capturado por policiais integrantes da Força-Tarefa SUSP e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). O indivíduo encontrava-se foragido desde abril de 2018.

Já na cidade de Monsenhor Tabosa, um homem de 26 anos foi preso para cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pelo 6º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e por integrar organização criminosa. O preso é apontado como integrante de grupo criminoso que possui matriz carioca. A prisão foi realizada em cooperação com o 7º Batalhão de PMCE, em Monsenhor Tabosa.

Na tarde desta quinta-feira, foi dado cumprimento a mandado de prisão preventiva na cidade do Crato, onde outro homem de 30 anos foi preso em ação desenvolvida com o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE. Ele responde por estupro e violência doméstica.

Também foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 41 anos por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por equipes da policiais integrantes da Força-Tarefa SUSP e pela PMCE. O mandado foi expedido pela 12ª Vara Criminal da Cidade de Fortaleza e foi cumprido em uma unidade prisional na cidade de Caucaia, onde o homem já se encontrava recolhido.

Os presos foram encaminhados para as delegacias de polícias locais da circunscrição para formalização de cumprimento dos mandados e, na sequência, encaminhados às unidades penais respectivas, onde permanecerão à disposição dos órgãos judiciários.

Força-Tarefa de Segurança Pública (Força-Tarefa Susp)

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Comunicação Social da Polícia Federal o Ceará

Fone: (85)9.9972-0194

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal