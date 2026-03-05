Força-tarefa prende investigado por homicídio que estava foragido há sete anos em Fundão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), capturou, na noite dessa quarta-feira (04), um homem de 39 anos, foragido da Justiça pelo crime de homicídio.

A prisão ocorreu nas proximidades da linha férrea, no bairro Orly Ramos, no município de Fundão, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

O indivíduo estava foragido há cerca de sete anos. Nesse período, passou a viver como dependente químico e em situação de rua, apresentando-se como andarilho. Segundo as investigações, ele prestava pequenos serviços na comunidade e tinha livre acesso a residências utilizadas por traficantes.

“Nos últimos meses, o investigado passou a atuar de forma mais ativa no apoio ao tráfico de drogas, exercendo a função de olheiro, transportando entorpecentes, escondendo armas em áreas de mata e, inclusive, há informações de que teria auxiliado na ocultação de cadáver vítima de homicídio”, explicou o titular da DP de Fundão, delegado Leandro Sperandio.

Durante o período em que permaneceu foragido, o homem passou a utilizar o nome de um dos irmãos para ocultar sua verdadeira identidade. Após diligências e a confirmação de seus dados por meio de registros oficiais, foi constatado que ele possui extensa ficha criminal e mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Ao chegarem ao local, as equipes visualizaram o suspeito em via pública. Após a confirmação da identidade, foi dada voz de prisão. O detido foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz para procedimentos de praxe e, posteriormente ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES