Força-Tarefa do Ceará cumpre mandado de prisão contra suspeito de furto qualificado

Fortaleza/CE. A Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará (FICCO) deflagrou, na manhã desta terça-feira (4/7), a operação “Vestigium”, em Fortaleza. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um homem investigado por arrombar e furtar objetos da gerência geral de agência da Caixa Econômica Federal. O crime ocorreu no dia 28 de novembro de 2022.

As investigações, a partir de vestígios encontrados na cena do crime, revelaram que o suspeito teria sido autor de outras ocorrências criminosas de natureza patrimonial ocorridas em duas diferentes agências da Caixa Econômica Federal, nas datas de 25/10/2020 e 16/07/2022. O investigado, que já responde a seis ações penais pela prática do crime de furto na comarca de Fortaleza, encontra-se recolhido em uma unidade prisional.

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produto da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

Força-Tarefa de Segurança Pública – FICCO

A Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Fonte: Polícia Federal