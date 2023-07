Força-Tarefa do Ceará cumpre dois mandados de prisão por crime de homicídio e corrupção ativa

Fortaleza/CE. A Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará – FICCO – cumpriu, na tarde desse sábado (1/7), em Nova Olinda/CE e Fortaleza/CE, dois mandados de prisão preventiva.

O primeiro foi em desfavor de um homem de 58 anos de idade, condenado por crime de homicídio. A ordem judicial foi expedida pela Vara única da comarca de Nova Olinda/CE. Já o segundo mandado foi cumprido em desfavor de um homem de 32 anos de idade, que responde por corrupção ativa e falsidade documental. O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Fortaleza/CE.

Os presos estão à disposição da Justiça Estadual. As ações policiais desencadeadas são produto da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

Força-Tarefa de Segurança Pública – FICCO

A Força-tarefa do de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Fonte: Polícia Federal