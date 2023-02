Força-Tarefa de Segurança Pública, no Acre, cumpre 15 mandados judiciais

Rio Branco/AC. A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC) deflagrou operação Juruá II, para cumprir na manhã desta quinta-feira (2/2), quinze mandados judiciais, sendo dez de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, para reprimir crimes de integrar organização criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

A investigação conduzida pela FTSP, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, contou com a participação de mais de 30 policiais no cumprimento dos mandados.

As investigações iniciaram-se em setembro de 2021, quando da deflagração da Operação Juruá I, quando foram presos dezenas de integrantes da organização criminosa, coletando provas quanto a participação de outras pessoas, as quais são objetos da presente investigação. Aprofundando as investigações a partir desta operação, foi possível identificar diversos outros indivíduos que integram facção criminosa.

Os envolvidos responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cujas penas podem chegar a 13 anos de prisão.

O nome da operação faz referência ao Vale do Juruá, região em que se encontra situada a cidade de Cruzeiro do Sul/AC, onde fora deflagrada a presente operação desta data.

Comunicação Social da Polícia Federal no Acre

Fone: (68) 99912-8812

E-mail: [email protected]