Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental destrói draga de mineração ilegal

Manaus/AM. A Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental (FTSPA) deflagrou, nesta quarta-feira, 24/5, a Operação Gana. A equipe foi composta pela Polícia Federal no Amazonas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a Polícia Militar do Amazonas – PMAM, com apoio operacional da Secretaria de Estado Do Meio Ambiente – SEMA.

A equipe conjunta se deslocou até o município de Tapauá, de onde partiram em embarcação até encontrar draga, que estava escondida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu Purus.

Após abordagem pela FTSPA, foi constatada a mineração ilegal. Foi feita a destruição da embarcação conforme os normativos vigentes, por não haver possibilidade de remoção da dela, além da balsa de combustível, o empurrador e seis mil litros de diesel. Foram aplicadas multas que totalizaram aproximadamente R$ 16, 5 milhões.

