Força-Tarefa cumpre mandados para investigar tráfico de drogas

Macapá/AP. A Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá, com o apoio do GAECO do Ministério Público Estadual, cumpriu na manhã desta quarta-feira (7/6), a Operação Default, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na capital amapaense.

A investigação identificou uma mulher que teria aliciado outra suspeita, ambas de 26 anos, para integrar organização criminosa, em uma espécie de apadrinhamento. Após o ingresso, a investigada ofereceu para a outra um “empréstimo de drogas”, cuja venda deveria ser paga com juros.

A FTSP verificou que a aliciada não conseguiu prestar contas com a sua parceira e fugiu. Após esse fato, a aliciante começou a fazer rondas e a indagar civis buscando a suspeita em na região em que morava.

As investigadas poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Em caso de condenação, poderá pegar uma pena de até 28 anos de reclusão mais pagamento de multa.

Fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) a PF, PRF, PM, PC, IAPEN e SEJUSP.

Durante o cumprimento do mandado de busca no endereço, uma outra pessoa foi identificada com mandado de prisão preventiva em aberto por violência doméstica. A prisão foi efetuada pela Força Tarefa e o indivíduo foi encaminhado para a Polícia Civil para os procedimentos.

Fonte: Polícia Federal