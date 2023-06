Força Tarefa cumpre mandados para investigar roubos em Macapá

Macapá/AP – A Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá, com o apoio do GAECO-MP/AP,BOPE, 2º e 6º Batalhão da PM, deflagrou na manhã desta quinta-feira (29/06) a Operação Pé na Estrada, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no loteamento Amazonas, e um de prisão preventiva, em desfavor de um indivíduo suspeito da prática de diversos roubos em Macapá, próximos ao posto da Polícia Rodoviária Federal.

A ação de hoje teve início após registros de Boletim de Ocorrência na PRF/AP feitos em junho deste ano, informando assaltos à mão armada, no qual o indivíduo teria subtraído motocicleta, aparelhos celulares e dinheiro das vítimas.

Em um dos casos, o indivíduo na companhia de mais dois comparsas, teria assaltado uma motorista de aplicativo, nas imediações da Rodovia Estadual AP 440, na comunidade Lagoa de Fora, próximo ao posto da PRF, no km 9.

A investigação da Força Tarefa de Segurança Pública identificou um indivíduo com fortes indícios de ser um dos autores dos roubos. O investigado, quando ainda menor, desde o ano de 2019, já respondeu por roubos, associação criminosa, receptação de veículo roubado, furto, ameaça, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e desobediência.

A ação de hoje objetiva resguardar a ordem pública na região, bem como identificar os demais comparsas do investigado.

O investigado poderá responder pelos crimes de roubo qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Em caso de condenação, poderá pegar uma pena de até 17 anos de reclusão mais pagamento de multa.

Fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) a Polícia Federal, PRF, PM, PC, IAPEN e SEJUSP.

Comunicação Social da FTSP – Amapá

Fonte: Polícia Federal