Força Tarefa cumpre mandados para investigar crimes de tráfico de drogas em Macapá

Macapá/AP. A Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá deflagrou na manhã desta sexta-feira (26/5), a Operação Dust, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva, em bairros da capita amapaense e no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN).

A ação é um desdobramento da Operação Caixinha, deflagrada por esta Força Tarefa em maio deste ano, que identificou indivíduos membros de uma facção criminosa responsáveis pelo sistema de pagamento de mensalidade para a facção, denominado como “caixinha” cobrada dos integrantes, sendo uma dessas lideranças atuante de dentro do IAPEN.

Durante a investigação, foram identificados quatro sujeitos pertencentes a mesma facção criminosa, que anunciavam por meio de redes sociais materiais ilícitos como entorpecentes, armas de fogo e objetos no qual se infere serem oriundos de furto, roubo ou receptação. Foi identificado que três desses indivíduos são internos da penitenciária de Macapá.

Os entorpecentes variavam entre supermaconha, maconha, cocaína e LSD, todos em grande quantidade oferecidos em um grupo de faccionados, havendo até a descrição do item como valor, tipo, peso e quantidade.

Os investigados, que já respondem por integrar organização criminosa e tráfico de drogas, poderão responder novamente pelos crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Em caso de condenação, poderão pegar uma pena de até 32 anos de reclusão mais pagamento de multa.

Fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) a Polícia Federal, PRF, PM, PC, IAPEN e SEJUSP. A ação de hoje contou ainda com a participação do BOPE, Força Tática e GAECO – do Ministério Público Estadual.

Comunicação Social da FTSP – Amapá

(96) 3213-7500

Fonte: Polícia Federal