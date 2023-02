Força-Tarefa apreende 400 quilos de droga

Goiânia/GO. Nesta quarta-feira (8/2), a Força Tarefa de Segurança Pública do Estado de Goiás (FTSP/GO) realizou a apreensão de 400 quilos de maconha.

As ações foram desencadeadas em conjunto pela Polícia Federal e Polícia Militar, sendo os resultados obtidos em razão da forte integração das forças de segurança do Estado.

A Força-Tarefa de Segurança Pública de Goiás é integrada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Militar, Polícia Civil, e Polícia Penal.

O objetivo da Força-Tarefa é integrar as forças de segurança pública federal e estadual, de modo a intensificar, em caráter especial e dedicado, o enfrentamento e a desarticulação das organizações e associações criminosas, em ações de combate às ameaças à ordem e à segurança pública, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos, nos termos previstos no Código Penal, na Lei 9.613/1998, na Lei 10.446/2002, na Lei 10.826/2003, na Lei 11.343/2006 e na Lei 12.850/2013.

