Força pela Vida: operação integrada Lei Seca fiscaliza motoristas em nove municípios

Um total de 58 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool na Operação Integrada com foco na Lei Seca, realizada na noite da última sexta-feira (25) e madrugada de sábado (26), em 11 pontos de abordagem em nove municípios simultaneamente da Região Metropolitana da Grande Vitória e do interior do Estado. Também foram registradas diversas outras infrações de trânsito que colocam em risco a segurança nas vias e uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante.

As blitze, com abordagem das equipes de fiscalização e de educação para o trânsito, abordaram 1.339 veículos em Vitória, Vila Velha, Serra, Anchieta, São Mateus, Linhares, Itapemirim, Viana e Guarapari. Foram realizados 1.382 testes de alcoolemia (bafômetro) e 57 condutores se recusaram a se submeter ao teste e foram autuados pela infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Um condutor teve resultado positivo e foi preso em flagrante por conduzir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 4.000, que não foi recolhida, e o autuado foi conduzido ao Sistema Prisional.

Ao todo, os agentes registraram 138 autos de infração de trânsito por condutas vedadas pela legislação, como conduzir sem habilitação, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, permitir posse do veículo a pessoa sem CNH, veículo sem equipamento obrigatório, condutor sem o cinto de segurança, além das relacionadas ao consumo de álcool combinado com direção. Quatro veículos foram removidos para o pátio por situações previstas no CTB. Três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram lavrados pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, sendo dois por violar a suspensão do direito de dirigir e um por entregar posse do veículo a pessoa não habilitada.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou a atuação educativa e de fiscalização para combater a mistura de bebida e direção. “Além da atuação da fiscalização nos pontos de abordagem, também estamos com uma ação educativa com o tema da campanha do Detran, que reforça que beber e dirigir é crime. Foram afixados cartazes em bares da Grande Vitória e também fizemos projeção em vários pontos com essa mensagem”, salientou.

“Então, a gente educa quem está nos bares, alertando sobre os riscos, e faz a fiscalização para punir aqueles que não foram sensibilizados e insistem em dirigir após fazer a ingestão do álcool. Nossa mensagem é: ‘seja responsável, beber e dirigir é crime’. E a instituições estão nas ruas para garantir a segurança nas vias, retirar de circulação quem bebe e dirige e preservar vidas”, alertou Jederson Lobato.

A operação de trânsito integrou as atividades dos órgãos de segurança pública e viária federal, estaduais e municipais, além de instituições que compõem o Comitê Integrado de Fiscalização Força Pela Vida, fazendo parte do calendário nacional de blitze com a temática da Lei Seca, em atendimento ao que prevê o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

A operação com foco na fiscalização do uso de álcool combinado com direção contou com a atuação de 119 agentes das instituições envolvidas. Participaram dessa ação, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), efetivos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do 12° Batalhão da Polícia Militar; Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT); Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES); Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES); e Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo Urbanos (Ceturb).

Também participaram equipes da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Grupo Tático Operacional de Vitória (GTO/GCMV); Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV); Guarda Civil Municipal e Diretoria de Operações de Trânsito de Serra (GCMS/DOT); Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito de Linhares (DETRO/GCML); Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCMA); Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Educação

Na última sexta-feira (25), o Detran|ES também realizou uma ação educativa na Grande Vitória com a colagem de cartazes próximos a bares, muros de restaurantes e calçadas com fluxo de pessoas. Os cartazes exibem mensagens da campanha publicitária do Órgão com a temática da Lei Seca: “Não seja um criminoso. Seja responsável. Se beber, não dirija”. Em uma versão dos cartazes, o fundo com material espelhado permite a interação com as pessoas.

Além disso, foram feitas projeções em muros próximos a baladas, bares e restaurantes. Na imagem inspirada no filme da campanha, uma pessoa em tamanho real segura uma placa de carro amassada, em seguida aparece o texto com o grafismo e o mote da campanha, alertando que beber e dirigir é crime.

A campanha publicitária do Detran|ES entrou no ar em junho, quando a Lei Seca completou 17 anos. O filme, que está no ar nas emissoras de TV, se passa no ambiente de uma delegacia e exibe o momento do registro fotográfico de pessoas que cometeram crimes. Entre eles, tráfico de drogas, estelionato, furto, latrocínio e dirigir alcoolizado.

A campanha busca reforçar que o condutor que bebe e dirige, além das consequências legais, oferece prejuízos e riscos diretos à vida das pessoas e comete um ato tão grave como quem rouba, furta ou pratica o tráfico de drogas. O objetivo é mostrar que essa conduta não pode ser normalizada ou ter relevância diminuída em relação a outros crimes.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Zu Coelho / Fabricia Borges

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES