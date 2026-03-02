Força pela Vida: Blitze da Lei Seca flagram 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool

O combate à combinação de bebida e direção foi o foco da operação integrada Força pela Vida na noite dessa sexta-feira (27) e madrugada de sábado (28). As blitze foram realizadas simultaneamente em sete municípios do Estado e tiraram das ruas 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e colocando em risco a própria vida e a segurança de todos os que circulam nas vias.

A fiscalização, sob a coordenação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), faz parte da mobilização nacional com a temática da Lei Seca, em atendimento ao que prevê o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). As operações envolveram os Órgãos de Segurança Pública e Viária e demais componentes do Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito

Infrações

Os agentes abordaram 335 condutores nos municípios de Vitória, Serra, Viana, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus. Durante as abordagens, foram realizados 290 testes do etilômetro (bafômetro). Um condutor foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool e 44 condutores se recusaram a fazer o teste do etilômetro (bafômetro) e foram autuados pela infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Durante a operação foram registrados 134 autos de infração de trânsito por condutas vedadas pela legislação e que colocam em risco a segurança nas vias. Além das infrações relacionadas à alcoolemia, foram registradas:

Conduzir veículo não licenciado com 15 casos, dirigir sem cinto de segurança, 13 casos, além de flagrantes de condutores sem habilitação e veículos com cor ou característica alterada. As medidas administrativas resultaram em 05 veículos removidos (GRV), 11 documentos recolhidos (GRD), 04 veículos liberados após regularização sistêmica imediata e 06 autuações específicas por licenciamento pendente aplicadas a veículos que permaneceram em trânsito.

“O objetivo desta ação, dentro do âmbito da Lei Seca nacional, é garantir que as pessoas voltem para casa em segurança. Nossos esforços estão todos voltados para garantir a integridade das pessoas”, disse a coordenadora de operações de Fiscalização do Detran|ES, Flávia Jordane.

Além dos agentes de trânsito do Detran|ES, participaram da operação efetivos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT); Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES); Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Polícia Rodoviária Federal (PRF); Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito de Vitória (GTO); Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito de Serra (DOT).

Força pela Vida

As operações integradas ‘Força pela Vida’ são realizadas em parceria com diversos órgãos de segurança pública e viária e compreendem uma metodologia integrada de fiscalização e educação de trânsito, visando proteger a vida e a integridade física dos cidadãos em todo o sistema viário do Espírito Santo, incluindo vias urbanas, rurais e rodovias do Estado.

As blitze visam coibir as infrações e os crimes relacionados ao trânsito e aos veículos, bem como contribuir, por meio da geração de conhecimento, análise de dados e educação para o trânsito, para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

