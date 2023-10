Força integrada prende integrante de grupo criminoso especializado em Novo Cangaço

Fortaleza/CE. Operação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (13/10) prendeu preventivamente um homem na cidade de São Paulo/SP, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pelas Varas da Comarca de Pedra Branca e Boa Viagem/CE, respectivamente, por associação criminosa e homicídio qualificado.

O preso tem vínculos familiares com um dos organizadores do furto ao Banco Central e já foi preso nos anos de 2017 por assalto à lotérica em Independência/CE e, em 2019, por assaltos a carros fortes e bancos em Minas Gerais. A prisão se deu após trabalho de investigação e troca de informações entre equipes de inteligência da Coin/SSPDS, do DIP/PCCE, do Bepi/PMCE, e entre as FICCOs de São Paulo e Ceará. A captura do investigado se deu com a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo – ROTA.

Na quarta-feira (11/10), a FICCO/CE prendeu uma mulher suspeita de crime de furto em Sobral/CE, em cumprimento a um mandado de prisão da 2ª Vara da Comarca de Sobral/CE, com atuação do Bepi e Cotar, da Polícia Militar do Ceará. Os dois presos estão à disposição da Justiça.

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produto da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública e minimização de danos colaterais decorrentes de ações policiais.

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará – FICCO – é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

