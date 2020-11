Calebe Murilo Força Aérea Brasileira desativa última unidade do jato Learjet R-35A

O Esquadrão Carcará (1°/6° GAV), iniciou neste ano, o processo de desativação da sua última aeronave Gates Learjet R-35A. Após 33 anos de operação cumprindo importantes missões, a aeronave se despede da frota da Força Aérea Brasileira.

Com isso, o jato de matrícula FAB 6000 realizou sua última missão operacional durante o Exercício Operacional Tínia, em Santa Maria (RS). A aeronave decolou no dia 14 de novembro, para participar de uma missão aérea composta durante o treinamento, conforme informou a FAB.

Sediado na Ala 2, em Anápolis-GO, o esquadrão com seus R-35A executou diversas missões de reconhecimento por imagem, com destaque para imageamento de alvos, localização de pistas de pouso clandestinas, áreas de garimpo, desmatamentos, aerolevantamento, entre outras.

Fotos: Soldado Jhonatan/Ala 4

Toda a tecnologia embarcada no R-35A nos possibilitou realizar uma série de missões de Aerolevantamento em apoio a calamidades públicas, como ocorreu no rompimento da barragem de Brumadinho, no controle de desmatamentos e queimadas, entre tantas outras. Disse o Comandante do Esquadrão Carcará, Tenente-Coronel Aviador Bruno Gadelha Pereira.

Sendo assim, com a aposentadoria do último R-35A, o Esquadrão Carcará passará a contar apenas com outras três aeronaves, de modelo R-35AM, designadas FAB 6003, 6004, 6005.

Como parte do processo, o jato retirado de serviço em breve fará parte do acervo do Museu Aeroespacial, para onde deverá ser transportado em dezembro. O local, tem por finalidade preservar a memória da aviação brasileira.

