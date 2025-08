‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada

Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo. Corpos foram ejetados com a queda e polícia investiga o caso.

O irmão de Marcone da Silva Cardoso, que morreu após o carro em que estava com a namorada cair do alto de uma rampa de voo livre, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, disse ao g1 que o casal tinha saído para namorar quando o acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (4). Marcone, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, 42, morreram no local.