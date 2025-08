Foragido por estupro de vulnerável é preso no Norte do ES

O homem de 57 anos estava foragido e tinha condenação pelo crime de estupro de vulnerável

Uma operação prendeu um homem de 57 anos. Vanildo Couto Ramos estava foragido e tinha condenação pelo crime de estupro de vulnerável no Espírito Santo. A prisão ocorreu durante a segunda-feira (04), nas proximidades da BR-101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.

Segundo a Polícia Penal, a ação foi realizada com um trabalho conjunto entre a Polícia Penal e o setor de inteligência da Prefeitura de Aracruz, que forneceu informações para que o mandado em aberto fosse cumprido.

O diretor-geral da Polícia Penal, José Franco Morais Junior, disse que a operação reforça o compromisso da instituição com a persecução penal e a proteção da sociedade.

O homem foi encaminhado para a 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracruz e será transferido ao sistema penitenciário do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.