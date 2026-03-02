Foragido é capturado em operação no Parque Nacional do Caparaó

Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ibitirama, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), capturou um foragido da Justiça de 42 anos investigado pela prática de homicídio qualificado ocorrido no dia 23 de janeiro, na zona rural do município.

A operação foi deflagrada em caráter emergencial no Parque Nacional do Caparaó, em Ibitirama, após o recebimento de informação de inteligência indicando o possível paradeiro do suspeito.

De acordo com o titular da DP de Ibitirama, delegado William Cabral Júnior, a ação contou com planejamento estratégico diferenciado, considerando que o alvo já havia conseguido escapar por poucos minutos de uma ação integrada realizada dias antes pelas forças de segurança do município. Na ocasião, o irmão do investigado foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Ao perceber a aproximação das equipes policiais, o suspeito empreendeu fuga e se escondeu em uma área de mata. O local foi cercado e, após buscas, o indivíduo foi localizado e capturado.

“A prisão representa uma resposta firme do Estado diante de um crime grave que causou grande abalo à comunidade local. A atuação integrada das forças de segurança, aliada ao trabalho técnico de investigação e ao uso de informações de inteligência, foi fundamental para o êxito da operação. A Polícia Civil segue atuando com responsabilidade e rigor no combate à criminalidade”, destacou o delegado.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

