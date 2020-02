Foragido do Espírito Santo é preso com carro de luxo roubado no Piauí

A Prefeitura Municipal de Iconha divulgou um comunicado pelas redes sociais alertando moradores sobre o risco de enchentes na cidade

As chuvas que atingem o Sul do Estado desde sexta-feira (28) já deixam os moradores em alerta para a cheia do Rio Iconha. Os moradores da cidade de Iconha ainda vivem o trauma, após a destruição causada pelas tempestades ocorridas em janeiro, que deixaram mais de 12 mil pessoas fora de casa.

Com o alerta da cheia do rio, a Defesa Civil do município emitiu um alerta pelas redes sociais para que os moradores das regiões próximas fiquem em estado de prevenção.

A orientação do órgão é de que a população procure locais seguro e que acionem a Defesa Civil Municipal em caso de emergência. Veja a nota abaixo:

Informamos a toda a população localizada as margens do Rio Iconha para que entrem em alerta de prevenção. As chuvas que… Posted by Prefeitura de Iconha on Saturday, February 29, 2020

(*Folha Vitória e Foto: Capixaba da Gema)