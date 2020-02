Foragido da Justiça é preso pela PRF na BR 101 em Linhares/ES

Líder de uma facção criminosa e foragido da justiça está na lista dos 10 mais procurados do Estado

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta terça-feira (18), um dos líderes de uma facção criminosa na região do Bairro da Penha, em Vitória/ES. O homem apelidado como ‘Vaninho’ tem 24 anos e integra a lista dos 10 bandidos mais procurados do Estado. Ele também é suspeito de ordenar os ataques criminosos ocorridos na última sexta-feira (18), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória.

Policiais Rodoviários Federais reforçavam a fiscalização na BR 101, em razão do feriado de carnaval, quando obtiveram informação do setor de inteligência da PRF que criminosos do Bairro da Penha estariam retornando do Rio de Janeiro para Vitória.

Dois veículos em atitude suspeita foram abordados no km 345, próximo ao posto da PRF, em Guarapari/ES. O condutor do primeiro veículo, com 2 (dois) ocupantes, vinha fazendo a escolta de ‘Vaninho’. Na tentativa de se evadir da fiscalização, jogou o automóvel na direção de um dos policiais. O segundo veículo, com 3 (três) ocupantes, ao visualizar o acontecido, desviou repentinamente para um posto de combustível localizado às margens da rodovia, fato que gerou suspeita nos agentes.

Durante a abordagem no segundo automóvel, ‘Vaninho’ apresentou carteira nacional de habilitação falsa, em nome de outra pessoa. Após consultas nos sistemas de segurança pública foi constatado que ‘Vaninho’ possui em seu desfavor mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele também é investigado por chefiar o tráfico de drogas no Bairro da Penha. Os outros ocupantes dos veículos após serem indagados pelos policiais afirmaram que se deslocaram até a comunidade do Complexo da Maré /RJ com objetivo de trazer o foragido de volta para o Espírito Santo.

Os cinco ocupantes dos dois veículos abordados foram encaminhados para a Superintendência da Policia Federal, em Vila Velha/ES.