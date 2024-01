Foragido da justiça é preso pela PRF em Serra/ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um indivíduo com mandado de prisão, pendente de cumprimento, na tarde desta quinta-feira, 25, no km 250 da BR-101, município de Serra/ES.

Enquanto realizavam patrulhamento, os agentes abordaram um veículo Fiat/Uno Way, conduzido por um homem de 29 anos de idade, que forneceu apenas seu nome, mas apresentou dificuldade para informar seu sobrenome. Diante disto, os policiais realizaram uma vistoria no automóvel, conseguindo encontrar um documento com a identificação do suspeito. Ao checarem seus dados, foi constatando que a pessoa em questão teria evadido o sistema prisional, para o qual havia um Mandado de Prisão expedido em 23/01/2024 pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

A ocorrência foi encaminhada para 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra/ES.

Fonte: PRF ES