Foragido da Justiça é preso pela PRF dirigindo embriagado no Noroeste do ES

O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (26), em Baixo Guandu; ele deu um nome falso e estava dirigindo um carro clonado, com restrição de roubo

Um motorista de 32 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso dirigindo embriagado, nas proximidades da Festa Pecuária, no município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado às 23h30 desta sexta-feira (26).

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da embriaguez, o homem deu um nome falso e estava conduzindo um veículo clonado, com restrição de roubo.

Durante a abordagem foi realizado o teste do bafômetro, ele apontou que o condutor estava conduzindo sob influência de bebida alcoólica. Como ele não possuía documentos os polícias começaram as consultas aos sistemas.

Entretanto, o nome informado apresentava informações diferentes no sistema policial. Com isso, as buscas foram aprofundadas e os policiais identificaram o indivíduo como foragido da justiça de Minas Gerais.

No momento que uma vistoria foi realizada no veículo, foi identificado o clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor. O original possui restrição de roubo ocorrido no município da Serra no dia 11 de fevereiro de 2021.

A ocorrência foi encaminhada para 15ª Delegacia Regional, em Colatina no Espírito Santo.