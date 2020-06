Foragido da justiça é preso pela PRF após se envolver em acidente na BR 101

.

Nesta terça-feira (23), foi realizada no 6º BPM uma homenagem ao Destaque Operacional do 1º Trimestre de 2020, soldado Raphael Mendes de Mattos Mota, da 3ª Companhia do 6º BPM.

A solenidade, que contou com a presença do comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Leonardo Celante, aconteceu no gabinete do comando devido às restrições de aglomeração por conta do risco de contaminação da Covid-19. Também prestigiaram o evento os demais oficiais superiores do 6º BPM, além do comandante da 3ª Companhia, capitão Joabson Almeida Monteiro.

Em breve fala, o tenente-coronel Leonardo destacou o brilhante desempenho e os expressivos resultados operacionais obtidos pelo soldado Mendes no 1º trimestre de 2020, desejando-lhe a continuidade do sucesso em sua carreira profissional.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]