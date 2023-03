Foragido da justiça é capturado durante operação do 4º BPM em Vila Velha

Na tarde de ontem (28), a Polícia Militar do Espírito Santo realizou a Operação Ostensividade, contando com a participação de 14 policiais militares do serviço administrativo, que foram as ruas para combater atos ilícitos em áreas conflagradas do município.

A operação é resultado de um intenso trabalho de investigação que identificou uma série de atividades criminosas, dentre elas tráfico de drogas, porte ilegal de armas e a prática de homicídios, nos bairros Ibes, Boa Vista e adjacências.

Na ação, foram abordadas 11 pessoas, 02 veículos, 01 veículo de aplicativo e 03 motocicletas, resultando na detenção de um criminoso foragido da justiça, que voltará para o sistema prisional. Além disso, no final da tarde foram realizados pontos de bloqueios em diversos pontos da orla.

O subcomandante do 4º Batalhão, Major Carlos Magno de Oliveira Silva, foi o coordenador da operação. Ele destacou que a atuação foi bem-sucedida graças ao trabalho incansável de toda equipe. “Conseguimos cumprir nossos objetivos e manter a ordem e a segurança na região. Agradecemos a todos pelo apoio e colaboração durante esta operação”, afirmou.

A Polícia Militar reforça o pedido para que a população colabore com as investigações, denunciando atividades criminosas e auxiliando a polícia no combate à criminalidade.

