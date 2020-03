Foragido da justiça acusado por homicídio qualificado é preso pela PRF em Cariacica/ES

.

Além de não ser habilitado, homem dirigia veículo com restrição de roubo ocorrido em dezembro de 2019.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quinta-feira (12), na BR 101, em Cariacica/ES, homem com mandado de prisão em aberto aguardando cumprimento e com veículo roubado.

Policiais avistaram por volta das 16h, no Km 283, um veículo GM/Corsa Wind com dois ocupantes, estando o motorista ao lado de fora realizando a troca do pneu traseiro direito. Indagado se necessitava de apoio, o mesmo apresentou notório nervosismo.

Ao serem solicitados os documentos ao condutor, este alegou não ser habilitado e não portar qualquer documento pessoal e do veículo. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única da comarca de Santa Teresa/ES, pelo crime de homicídio qualificado. Os agentes também verificaram que o veículo possuía sinais de adulteração e restrição de roubo, ocorrido em 17/12/2019.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia, em Vila Velha/ES, para as providências cabíveis.