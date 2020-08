Foragido da Justiça de Guaçuí é preso por policiais civis em Cachoeiro de Itapemirim

.

A equipe da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares, com apoio das Delegacias de Polícia (DPs) de Sooretama e Rio Bananal, prendeu, na tarde dessa quarta-feira (26), um homem de 25 anos suspeito de cometer três homicídios no município. O mandado de prisão foi cumprido em uma residência do bairro José Rodrigues Maciel, em Linhares.

No local, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e foram recolhidos armas, munições e dinheiro em espécie. “Ele era procurado desde o início do ano pela prática de três homicídios e por tráfico de drogas”, afirmou o titular da 16ª DR, delegado Fabrício Lucindo.

De acordo com o delegado, o detido é apontado como o autor do homicídio de um adolescente de 19 anos, cujo corpo foi encontrado na região de Jataipeba, zona rural de Linhares, no dia 25 de fevereiro, e pela tentativa de homicídio do irmão da vítima.

Já o segundo homicídio ocorreu no dia 05 de abril, nas proximidades do Beco da Junal. “A vítima foi um homem de 39 anos. Ele também atingiu outra vítima que, felizmente, sobreviveu. Já o último homicídio, até então conhecido pelas equipes policiais, foi cometido contra outro adolescente de 17 anos, no dia 17 de março, no trevo Lagoa Nova”, informou.

Nas buscas dentro da residência, foram apreendidos um revólver calibre 3.8, R$ 1 mil, em espécie, munições e uma espingarda de pressão modificada para calibre 22. ”No momento da prisão, ele tentou escapar, mas foi detido pelos policiais civis. Ele também está sendo investigado por crimes de roubos cometidos na região de Regência e Interlagos, ambos em Linhares”, disse o responsável pela operação.

O suspeito foi conduzido para a 16ª DR para ser interrogado, em seguida foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

