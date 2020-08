Foragido da justiça, arma de fogo e drogas são apreendidas pela PM em Aracruz

.

Policiais militares do 5º Batalhão atenderam diversas ocorrências no município de Aracruz durante o último final de semana que resultaram na apreensão de arma, droga e na prisão de um foragido da justiça.

No domingo (30), a equipe de Força Tática avistou um indivíduo que ao perceber a guarnição empreendeu fuga entrando em um quintal. Durante a busca a equipe percebeu um forte odor de maconha que vinha de uma residência. No local foram encontrados um revólver calibre 36 marca Taurus, cinco munições do mesmo calibre, seis buchas de maconha e R$4.569,00 em espécie. Ao ser questionada, a proprietária da residência afirmou que todo material era de seu companheiro.

Horas depois, durante patrulhamento da equipe tática, um indivíduo foragido da justiça foi detido com uma bucha de maconha e R$299,00.

Já no sábado (29), a equipe do Grupo de Abordagem realizou apreensão de 13 pedras de crack, 11 papelotes de cocaína, cinco buchas de maconha e R$172,40 em dinheiro. O material foi recolhido no bairro Nova Conquista, quando um homem de 60 anos foi detido no local onde os materiais foram recolhidos.

Todo o material apreendido e os conduzidos foram apresentados na 13ª Delegacia de Polícia Civil de Aracruz.

