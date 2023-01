Foragido apresenta CNH falsa e acaba preso pela PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde deste sábado (21), em São Mateus, norte do ES, um homem de 33 anos, foragido do Rio de Janeiro, após apresentar CNH falsa.

A abordagem ocorreu no Km 70, da BR 101, após uma caminhonete MMC TRITON entrar em alta velocidade em área sinalizada de acidente. O condutor, então, apresentou aos policiais uma CNH, com aparência de verdadeira.

Apesar da entrega do documento, o condutor apresentava extremo nervosismo diante dos policiais, principalmente quando questionado acerca de sua naturalidade e há quanto tempo conduzia veículos automotores, visto que inicialmente disse aos policiais que era habilitado há muitos anos, porém em sua CNH constava que sua primeira habilitação era do ano de 2019.

Os agentes compararam a foto do condutor com o banco de fotos de reconhecimento facial, encontrando o verdadeiro nome do condutor, para o qual existe MANDADO DE PRISÃO, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio/RJ.

Questionado acerca dessas informações, o homem admitiu aos policias que tinha sido condenado na justiça e que para evitar ser preso conseguiu uma certidão de nascimento falso no estado do Rio de Janeiro, com outro nome e a utilizou no Espírito Santo para conseguir novos documentos, entre eles a CNH apresentada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido à Polícia Federal em São Mateus/ES.

