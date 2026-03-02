Foragido acusado de tentativa de homicídio e tráfico de drogas é preso com arma e droga em Pinheiros

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar do Espírito Santo, deflagrada na tarde da última quinta-feira (26), no bairro Pinheirinho, no município de Pinheiros, resultou na prisão de um foragido de 30 anos, condenado pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e entorpecentes.

Após levantamento de informações, as equipes se dirigiram ao endereço do alvo e efetuaram a prisão. Contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a existência de material ilícito na residência, o investigado informou que mantinha uma arma de fogo para proteção pessoal. Em buscas realizadas no imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre .38, além de 28 munições intactas do mesmo calibre. Também foi apreendida uma porção de maconha.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

