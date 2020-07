Força Tática prende homem armado e apreende duas armas em Vila Velha

.

Durante a operação Saturação, policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão ouviram disparou de armas de fogo, na noite desta segunda-feira (06), na marina da Glória. Os militares se depararam com um grupo de indivíduos que estavam na rua de acesso ao píer e perceberam que um dos rapazes estava com uma pistola na mão e correu, apontando em direção a um membro da Força Tática que lhe deu voz de parada.

O homem de 40 anos jogou a arma na água, mas os policiais a recuperaram e o detiveram. Ele portava uma pistola Taurus 380, que teria sido vendida pelo seu primo, um agente penitenciário que estava no local. Os militares então abordaram o funcionário público de 35 anos e apreenderam uma pistola calibre .40 que pertence ao Estado.

No veículo do homem de 40 anos foi encontrado ainda um papelote de cocaína. Os homens informaram aos militares que estavam a algum tempo naquele local consumindo bebidas alcoólicas, como foi comprovado pelos policiais devido a grande quantidade de garrafas abertas no local.

O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 2003) prevê a perda automática da autorização de porte de arma de fogo quando o seu portador é detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Desde a última semana policiais militares do 4º Batalhão, que são responsáveis pelo policiamento na maioria dos bairros de Vila Velha, vêm intensificando o patrulhamento em algumas áreas de risco, como o bairro Glória, com o reforço do policiamento da Força Tática, além de policiamento em escala especial e efetivo administrativo, afim de coibir ações delituosas, deter grupos armados e inibir homicídios na região.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

